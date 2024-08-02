Левандовский: «Барселона» может победить «Реал» с Мбаппе в составе

Форвардвысказался о том, что французский нападающийперебрался в ряды

«Мбаппе не такой нападающий, как я. Он играет на другой позиции и у него другой футбольный стиль. Разумеется, он отличный футболист.

Однако я уверен в возможностях "Барсы", поскольку при условии, что мы знаем, как действовать, хорошо готовимся и с учётом качества команды, мы можем думать над победой в матче с "Реалом", — приводит слова Левандовского ESPN.

В минувшем сезоне Левандовский провел 49 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 9 голевых передач.

"Барселона" в чемпионате Испании-2023/24 заняла второе место.