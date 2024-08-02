В 22:00 02.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Хорватии по футболу.

Последний матч: «Динамо З» — «Истра 1961» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Динамо З»).

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