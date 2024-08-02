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    Араз-Нахчыван — Карабах: как смотреть трансляцию матча в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол Карабах
    В 19:00 02.08.2024 Араз-Нахчыван и Карабах сыграют матч в Премьер-лиге Азербайджана.

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    Араз-Нахчыван — Карабах

    Последний матч: «Араз-Нахчыван» — «Карабах» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Карабах»).

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