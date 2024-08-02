Анчелотти: Думаю, что «Реал» — последний клуб в моей карьере

Главный тренер мадридскоговысказался о своем тренерском будущем.

«Я думаю, что "Реал" станет моим последним клубом в карьере.

Не знаю насчёт возможности тренировать сборную. Мне не очень нравится идея с национальной командой, потому что так я потеряю то, что мне нравится больше всего — работу изо дня в день. Я действительно люблю то, что делаю.

Это мой 29-й сезон в качестве тренера. Это правда, что я много выиграл, но представьте, сколько титулов я проиграл», — приводит слова Анчелотти ESPN со ссылкой на подкаст Obi One.