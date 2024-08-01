В 20:30 01.08.2024 Вадуц и Сент-Патрикс сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Вадуц — Сент-Патрикс

Последний матч: «Сент-Патрикс» — «Вадуц» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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