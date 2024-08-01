начнут матч в 18:00 в квалификации Лиги конференций, 01.08.2024.

Последний матч: «Баник Ос» — «Урарту» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урарту» — «Баник Ос» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

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