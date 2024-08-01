В 19:00 01.08.2024 Трансинвест и Млада-Болеслав сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Трансинвест — Млада-Болеслав

Последний матч: «Млада-Болеслав» — «Трансинвест» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Трансинвест» — «Млада-Болеслав». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Млада-Болеслав»).

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