В 20:00 01.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч: «Омония» — «Торпедо Кутаиси» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо Кутаиси» — «Омония». Коэффициент ставки — 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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