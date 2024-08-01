начнут матч в 20:15 в квалификационном раунде ЛЕ, 01.08.2024.

Последний матч: «Мольде» — «Силькеборг» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Силькеборг» — «Мольде» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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