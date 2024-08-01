начнут матч в 21:30 в квалификации Лиги конференций, 01.08.2024.

Последний матч: «Рига» — «Шлёнск» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шлёнск» — «Рига». Коэффициент ставки — 1.80.

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