В 19:30 01.08.2024 Пайде и Стьярнан сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Пайде — Стьярнан

Последний матч: «Стьярнан» — «Пайде» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Пайде» — «Стьярнан». Коэффициент ставки — 3.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Стьярнан»).

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