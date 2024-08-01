В 19:30 01.08.2024 Интер Клуб и АЕК Афины сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Интер Клуб — АЕК Афины

Последний матч: «АЕК Афины» — «Интер Клуб» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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