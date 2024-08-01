В 20:00 01.08.2024 Эльфсборг и Шериф сыграют матч в квалификации Лиги Европы.

Эльфсборг — Шериф

Последний матч: «Шериф» — «Эльфсборг» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эльфсборг» — «Шериф». Коэффициент ставки — 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Эльфсборг»).

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