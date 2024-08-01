В 21:30 01.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч: «Зиря» — «ДАК 1904» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ДАК 1904» — «Зиря». Коэффициент ставки — 3.04.

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