В 21:00 01.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги Европы.

Последний матч: «Панатинаикос» — «Ботев» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ботев» — «Панатинаикос». Коэффициент ставки — 2.27 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Панатинаикос»).

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