В 18:00 01.08.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч: «Зимбру» — «Арарат-Армения» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арарат-Армения» — «Зимбру». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Арарат-Армения»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Арарат-Армения — Зимбру.

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