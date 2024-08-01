В 22:00 01.08.2024 Академия Пушкаша и Днепр-1 сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Академия Пушкаша — Днепр-1

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