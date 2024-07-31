ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 20:28
    • «Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке России
  • 19:14
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут играть в четвертьфинале Олимпиады в Париже
  • 19:08
    • Медведев покидает Олимпиаду в Париже
  • 20:19
    • Свентек вышла в полуфинал Олимпиады
  • 20:11
    • «Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России
    Все новости спорта

    Спартак Трнава — Сараево 31.07.2024 прямая трансляция

    Футбол Лига конференций Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    В 21:30 31.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Спартак Трнава — Сараево в квалификации Лиги конференций.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Сараево» — «Спартак Трнава» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак Трнава» — «Сараево». Коэффициент ставки — 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Спартак Трнава — Сараево.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА обуздать проблемных «быков»?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • «Динамо» Киев повторит успех первой игры?
  • «Партизан» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Лудогорец» снова переиграет минчан?
  • «Динамо» Минск — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Партизан — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ахмат — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Милсами
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.62
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры