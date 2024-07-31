начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги конференций, 31.07.2024.

Последний матч: «Сумгаит» — «МОЛ Види» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «МОЛ Види» — «Сумгаит». Коэффициент ставки — 1.92.

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