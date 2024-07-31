Маккаби Т-А — Стяуа
Последний матч: «Стяуа» — «Маккаби Т-А» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Маккаби Т-А» — «Стяуа». Коэффициент ставки — 1.85.
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