начнут матч в 17:00 в кубке России по футболу, 31.07.2024.

Последний матч: «Динамо С-Пб» — «Ленинградец» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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