Гвардиола оценил «Барселону» Флика

Наставник «Манчестер Сити»высказался по поводу поражения от «Барселоны» (2:2, пенальти — 1:4) в товарищеском матче.

Он отметил, что ему понравилась игра каталонского клуба под руководством Ханса Флика.

«Команда Флика мне очень понравилась. Сезон длинный, но они мне понравились. Позиционная игра необыкновенная, вингеры действуют как нападающие, внутренние игроки выходят вперед, крайние защитники атакуют пространство.

Игра была фантастической, с множеством моментов, я не знаю точно, сколько ударов мы нанесли. Думаю, соперник тоже остался доволен», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Ханс Флик возглавил каталонский клуб 29 мая 2024 года.