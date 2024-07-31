Флик: Я горжусь молодежью «Барселоны»

Наставник «Барселоны»подвел итоги товарищеского матча с «Манчестер Сити».

Каталонский клуб добился победы по пенальти (4:1, основное время — 2:2).

«Я очень счастлив, мы сделали большое дело. Мы играли против великой команды с фантастическими игроками. Я очень доволен игроками. Самое главное для тренера, что мы защищались как команда, и атаковали как команда.

Фантастическая игра, особенно со стороны молодежи. Я горжусь ими. Сегодня у нас также был фантастический вратарь. На следующей неделе все команда будет в сборе. Буду рад всех видеть», — цитирует Флика Mundo Deportivo.