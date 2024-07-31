В 18:00 31.07.2024 Broke Boys и Квант сыграют матч в кубке России по футболу.

Broke Boys — Квант

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Broke Boys»).

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