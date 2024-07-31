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    Ауда — Клифтонвилл: смотрите прямую трансляцию 31.07.2024 в 18:00

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    В 18:00 31.07.2024 Ауда и Клифтонвилл сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

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    Ауда — Клифтонвилл

    Последний матч: «Клифтонвилл» — «Ауда» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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