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    Гвардила: Я знаю, что Альварес хочет играть в важные моменты, но и другие хотят тоже

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игровом времени аргентинского нападающего команды Хулиана Альвареса.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я понял, что Альварес сказал, что подумает об этом. Когда он закончит думать, его агент позвонит спортивному директору "Сити" Чики Бегиристайну, и мы посмотрим, что произойдет.

    Я знаю, что он хочет играть в важные моменты, но и другие хотят тоже. У меня есть 18 или 19 игроков, которые хотят играть в важных матчах.

    Он много играл, но если он хочет больше, это нормально. Когда он обдумает это, он нам сообщит», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

    Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в прошлом сезоне.

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