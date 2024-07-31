Гвардила: Я знаю, что Альварес хочет играть в важные моменты, но и другие хотят тоже

Главный тренервысказался об игровом времени аргентинского нападающего команды

«Я понял, что Альварес сказал, что подумает об этом. Когда он закончит думать, его агент позвонит спортивному директору "Сити" Чики Бегиристайну, и мы посмотрим, что произойдет.

Я знаю, что он хочет играть в важные моменты, но и другие хотят тоже. У меня есть 18 или 19 игроков, которые хотят играть в важных матчах.

Он много играл, но если он хочет больше, это нормально. Когда он обдумает это, он нам сообщит», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в прошлом сезоне.