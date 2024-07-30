начнут матч в 18:00 в группе B мужского олимпийского турнира по футболу, 30.07.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина U23» — «Аргентина U23». Коэффициент ставки — 1.87.

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