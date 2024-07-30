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    Угальде: «Спартак» постарается сделать все возможное, чтобы обыграть «Зенит»

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    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ. Форвард признался, что хочет стать лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Мы будем делать все возможное, чтобы обыграть "Зенит". Что есть у "Спартака" для этого? Мы лучше играем с мячом, нам нужно больше показывать свой футбол. Если мы будем это делать, то сможем победить.

    Стать лучшим бомбардиром РПЛ? Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное — победы красно-белых», — сказал Угальде «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее в чемпионате России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 3:1.

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