Угальде: «Спартак» постарается сделать все возможное, чтобы обыграть «Зенит»

Нападающий «Спартака»высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ. Форвард признался, что хочет стать лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне.

«Мы будем делать все возможное, чтобы обыграть "Зенит". Что есть у "Спартака" для этого? Мы лучше играем с мячом, нам нужно больше показывать свой футбол. Если мы будем это делать, то сможем победить.

Стать лучшим бомбардиром РПЛ? Сделаю все, что в моих силах. Буду сражаться за это. Сейчас нет давления, я могу наслаждаться футболом. Но для меня самое важное — победы красно-белых», — сказал Угальде «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее в чемпионате России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 3:1.