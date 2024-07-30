В 20:00 30.07.2024 Спарта П и Шэмрок Роверс сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Спарта П — Шэмрок Роверс

Последний матч: «Шэмрок Роверс» — «Спарта П» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спарта П» — «Шэмрок Роверс». Коэффициент ставки — 1.88.

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