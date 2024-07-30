В 22:00 30.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D мужского олимпийского турнира по футболу.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Парагвай U23» — «Мали U23» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

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