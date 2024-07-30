В 17:00 30.07.2024 Оргэнергострой и Лада-Тольятти сыграют матч в кубке России по футболу.

Оргэнергострой — Лада-Тольятти

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лада-Тольятти»).

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