В 18:00 30.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B мужского олимпийского турнира по футболу.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марокко U23» — «Ирак U23». Коэффициент ставки — 2.13.

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