В 16:00 30.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C мужского олимпийского турнира по футболу.

Последний матч: «Египет U23» — «Испания U23» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Испания U23» — «Египет U23» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

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