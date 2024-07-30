В 19:00 30.07.2024 Флора Таллин и Виртус сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Флора Таллин — Виртус

Последний матч: «Виртус» — «Флора Таллин» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флора Таллин» — «Виртус». Коэффициент ставки — 2.56 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Флора Таллин»).

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