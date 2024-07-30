Флора Таллин — Виртус
Последний матч: «Виртус» — «Флора Таллин» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флора Таллин» — «Виртус». Коэффициент ставки — 2.56.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Флора Таллин»).
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