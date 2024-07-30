В 20:00 30.07.2024 Фенербахче и Лугано сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Фенербахче — Лугано

Последний матч: «Лугано» — «Фенербахче» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фенербахче» — «Лугано» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фенербахче»).

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