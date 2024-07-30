Дивеев: ЦСКА готов бороться за чемпионство

Защитник ЦСКАвыразил мнение, что в текущем сезоне московский клуб может стать чемпионом России.

«Пришёл тренер, который выигрывал не только в "Локомотиве", но и в других командах. У него есть своё видение игры и требования. У нас уже появилось понимание, как мы должны играть: контролировать игру, разворачивать, атаковать, обороняться и разыгрывать стандарты. Будем идти от матча к матчу. Уверен, что у нас будет совсем другая игра.

Желание у ребят очень большое. Я уверен, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Тренерский штаб нас направит, а мы своё дело выполним на поле», — сказал Дивеев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После двух туров ЦСКА идет третьим в таблице РПЛ, набрав 4 очка.