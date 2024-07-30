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    Дивеев: ЦСКА готов бороться за чемпионство

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выразил мнение, что в текущем сезоне московский клуб может стать чемпионом России.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Пришёл тренер, который выигрывал не только в "Локомотиве", но и в других командах. У него есть своё видение игры и требования. У нас уже появилось понимание, как мы должны играть: контролировать игру, разворачивать, атаковать, обороняться и разыгрывать стандарты. Будем идти от матча к матчу. Уверен, что у нас будет совсем другая игра.

    Желание у ребят очень большое. Я уверен, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Тренерский штаб нас направит, а мы своё дело выполним на поле», — сказал Дивеев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После двух туров ЦСКА идет третьим в таблице РПЛ, набрав 4 очка.

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