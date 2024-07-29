Агент Слишковича: Тренер хочет работать в России

, агент бывшего тренера «Спартака», высказалась о том, где босниец хочет работать.

Слишкович покинул «Спартак» этим летом.

«Варианты из России были, но они не устроили Владимира. У него есть желание остаться в России. Здесь у него семья, плюс он знаком с РПЛ. И после работы в "Спартаке" Владимир хочет доказать, что он не ноунейм, а успешный отрезок с красно-белыми не был случайностью.

На данный момент Слишковича не интересуют варианты за границей, только клубы из России», — сказала Кашчелан «СЭ».

«Спартак» в прошлом сезоне занял пятое место в таблице РПЛ. Летом клуб возглавил Деян Станкович.