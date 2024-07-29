ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений КузнецовПохоже, история «что если» Евгения Кузнецова подошла к концу
  • 22:06
    • «Краснодар» не смог переиграть «Динамо» Мх
  • 19:12
    • Надаль прошел во 2-й круг на Олимпиаде, где сыграет с Джоковичем
  • 18:57
    • Мирра Андреева вылетела с Олимпиады в первом круге
  • 22:13
    • Маршан победил в 400 м комплексе в плавании на Олимпиаде, а у женщин Хаске на 100 м баттерфляем
  • 20:57
    • «Алания» уступила «Родине», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Сочи»
    Все новости спорта

    Куяба — Атлетико Паранаэнсе: смотрите прямую трансляцию 29.07.2024 в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    29.07.2024 в 01:00 начнется матч в турнире в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Куяба — Атлетико Паранаэнсе. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Атлетико Паранаэнсе» — «Куяба» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Прямую трансляцию матча Куяба — Атлетико Паранаэнсе смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» продолжат побеждать
  • «Ротор» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
  • Надаль шокирует Джоковича?
  • Джокович — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Команда Слуцкого быстро добьется своего
  • «Ухань Три Таунс» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.66
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ван — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мертенс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Роджерс — Монтгомери
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры