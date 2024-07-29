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    Артета: Калафьори — яркая личность с характером

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание защитника «Болоньи» Рикакардо Калафьори.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы приветствуем Риккардо и его семью в "Арсенале". Это отличное приобретение, которое даст нам огромную силу для укрепления обороны. Риккардо — яркая личность с характером, обладающая особыми навыками, которые сделают нас сильнее по дороге к завоеванию главных трофеев. Он уже продемонстрировал значительный прогресс в последних сезонах, выступая как за "Болонью", так и за Италию.

    Его прогресс в прошлом году был действительно впечатляющим. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с Риккардо, интегрировать его в команду и поддерживать его в последующие годы», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

    В прошлом сезоне Калафьори забил два мяча и сделал пять результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

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