Артета: Калафьори — яркая личность с характером

Главный тренерпрокомментировал подписание защитника

«Мы приветствуем Риккардо и его семью в "Арсенале". Это отличное приобретение, которое даст нам огромную силу для укрепления обороны. Риккардо — яркая личность с характером, обладающая особыми навыками, которые сделают нас сильнее по дороге к завоеванию главных трофеев. Он уже продемонстрировал значительный прогресс в последних сезонах, выступая как за "Болонью", так и за Италию.

Его прогресс в прошлом году был действительно впечатляющим. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с Риккардо, интегрировать его в команду и поддерживать его в последующие годы», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

В прошлом сезоне Калафьори забил два мяча и сделал пять результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.