Аршавин: Не удивлен, что Фернандес ушел из «Зенита»

Марио Фернандес Фото: globallookpress.com
33-летний бразилец сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей.
«Уходу Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в "Зените" и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника.
Мне кажется, его уход логичен. Оправдал или не оправдал — это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришел уже взрослым игроком и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье», — цитирует Аршавина Sport24.
Напомним, Марио Фернандес с 2012 по 2022 год играл за ЦСКА.