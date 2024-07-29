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    Аршавин: Не удивлен, что Фернандес ушел из «Зенита»

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    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал уход из питерского клуба Марио Фернандеса.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    33-летний бразилец сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей.

    «Уходу Фернандеса не удивлен, потому что он слишком мало времени был здоровым в "Зените" и мало проводил времени на поле. К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника.

    Мне кажется, его уход логичен. Оправдал или не оправдал — это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности. Что ему помешало? Он пришел уже взрослым игроком и видно было, что у него не совсем хорошее здоровье», — цитирует Аршавина Sport24.

    Напомним, Марио Фернандес с 2012 по 2022 год играл за ЦСКА.

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