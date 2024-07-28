В 18:25 28.07.2024 Судува и Шауляй сыграют матч в Лига А Литвы.

Судува — Шауляй

Последний матч: «Шауляй» — «Судува» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:7.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:7 (победит «Шауляй»).

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