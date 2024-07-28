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    Степашин: «Динамо» нужно усиление в защиту

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    Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу над «Локомотивом»в матче 2-го тура РПЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Бело-голубые победили в дерби со счетом 3:1.

    «Московскому "Локомотиву" не повезло, скажем откровенно, потому что несколько опасных моментов они упустили, и штанги были, и вратарь хорошо сыграл. Но надо иметь в виду, что "Динамо" играло без 7 основных игроков. Я вот был на матче, передо мной сидели 4 игрока — один с красной карточкой [Фомин], а трое — травма [Карраскаль, Фернандес и Чавес]. Плюс один играет сейчас на Олимпиаде [Бальбуэна], а двое в отпуске, южноамериканцы. Поэтому, конечно, играла молодежь. Игра была сложной. Но важно, три очка взяли.

    Безусловно, нужно усиление в защиту, для меня это очевидно, очевидно и тренеру. Мы сегодня переговорили с членами совета директоров на эту тему в перерыве. Так что будем усиливаться», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

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