В 18:00 28.07.2024 Кайсар и Астана сыграют матч в чемпионате Казахстана по футболу.

Кайсар — Астана

Последний матч: «Астана» — «Кайсар» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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