В 22:00 28.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A женского футбольного турнира в Париже-2024.

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