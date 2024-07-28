В 18:00 28.07.2024 Бразилия жен. и Япония жен. сыграют матч в группе C женского футбольного турнира в Париже-2024.

Бразилия жен. — Япония жен.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бразилия жен.» — «Япония жен.». Коэффициент ставки — 1.83.

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