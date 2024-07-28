В 20:00 28.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B женского футбольного турнира в Париже-2024.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австралия жен.» — «Замбия жен.». Коэффициент ставки — 1.87.

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