В 18:00 28.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч: «Кызыл-Жар» — «Актобе» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Актобе» — «Кызыл-Жар». Коэффициент ставки — 2.39.

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