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    Актобе — Кызыл-Жар: как смотреть трансляцию матча в чемпионате Казахстана по футболу

    Футбол
    В 18:00 28.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Актобе — Кызыл-Жар в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч: «Кызыл-Жар» — «Актобе» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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