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    Тен Хаг — о Кубке Англии: Я верил в себя и в итоге получил награду

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в Кубке Англии-2023/24.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Манкунианцы в прошлом сезоне в финале смогли одолеть «Манчестер Сити».

    «Я сделал то, что делал на протяжении всей своей карьеры. Я верил в себя и в итоге получил награду.

    Теперь мы в новом сезоне, мы все оставили позади. У нас отличный проект. Мы хотим иметь как можно более сильный состав. Мы уже сделали два очень хороших приобретения. Когда все у нас здоровы, мы способны обыграть любую команду.

    Но нам нужно увеличить глубину состава, потому что у нас были травмы. В этом сезоне выживет тот, кто будет готов лучше всех», — приводит слова тен Хага журналист Крис Уилер.

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