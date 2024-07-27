Тен Хаг — о Кубке Англии: Я верил в себя и в итоге получил награду

Наставник «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу в Кубке Англии-2023/24.

Манкунианцы в прошлом сезоне в финале смогли одолеть «Манчестер Сити».

«Я сделал то, что делал на протяжении всей своей карьеры. Я верил в себя и в итоге получил награду.

Теперь мы в новом сезоне, мы все оставили позади. У нас отличный проект. Мы хотим иметь как можно более сильный состав. Мы уже сделали два очень хороших приобретения. Когда все у нас здоровы, мы способны обыграть любую команду.

Но нам нужно увеличить глубину состава, потому что у нас были травмы. В этом сезоне выживет тот, кто будет готов лучше всех», — приводит слова тен Хага журналист Крис Уилер.