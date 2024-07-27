В 16:00 27.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч: «Кайрат» — «Шахтёр Крг» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Крг» — «Кайрат». Коэффициент ставки — 2.25.

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