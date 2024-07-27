В 20:00 27.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A мужского олимпийского турнира по футболу.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Новая Зеландия U23» — «США U23». Коэффициент ставки — 2.25.

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